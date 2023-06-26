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Выгодное предложение: В Уфе работодатели предлагают самые высокие зарплаты в ПФО

26 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI

Средняя предлагаемая зарплата в Уфе составила 81,1 тысячу рублей и стала первой в ПФО

Какие заработные платы на рынке труда предлагают в Уфе раскрыли в исследовании HeadHunter.

Уфа оказалась самым щедрым городом в рейтинге городов ПФО по величине предлагаемых зарплат. Работодатели обещают потенциальным работникам в среднем более 81 тысячи рублей. Помимо Уфы в рейтинг вошли еще 11 городов Башкирии, всего же анализировали предложения на рынке труда 63 населенных пункта в Приволжском федеральном округе. Аналитику предоставила пресс-служба компании HeadHunter.

Примечательно, что Уфа не единственный столь щедрый город в Башкирии, второе третье и четвертые места в рейтинге тоже заняли башкирские города.

В Сибае среднее зарплатное предложение составляет 74, 8 тысяч рублей, в Благовещенске 73,3 тысячи, в городе Октябрьский средняя предлагаемая зарплата составила чуть более 73 тысяч рублей.

Назван размер средней зарплаты в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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