Выгодное предложение: В Уфе работодатели предлагают самые высокие зарплаты в ПФО

Уфа оказалась самым щедрым городом в рейтинге городов ПФО по величине предлагаемых зарплат. Работодатели обещают потенциальным работникам в среднем более 81 тысячи рублей. Помимо Уфы в рейтинг вошли еще 11 городов Башкирии, всего же анализировали предложения на рынке труда 63 населенных пункта в Приволжском федеральном округе. Аналитику предоставила пресс-служба компании HeadHunter.