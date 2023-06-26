Выгодное предложение: В Уфе работодатели предлагают самые высокие зарплаты в ПФО

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Уфа оказалась самым щедрым городом в рейтинге городов ПФО по величине предлагаемых зарплат. Работодатели обещают потенциальным работникам в среднем более 81 тысячи рублей. Помимо Уфы в рейтинг вошли еще 11 городов Башкирии, всего же анализировали предложения на рынке труда 63 населенных пункта в Приволжском федеральном округе. Аналитику предоставила пресс-служба компании HeadHunter.
Примечательно, что Уфа не единственный столь щедрый город в Башкирии, второе третье и четвертые места в рейтинге тоже заняли башкирские города.
В Сибае среднее зарплатное предложение составляет 74, 8 тысяч рублей, в Благовещенске 73,3 тысячи, в городе Октябрьский средняя предлагаемая зарплата составила чуть более 73 тысяч рублей.