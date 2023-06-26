Владимир Путин выступил со специальным обращением к Россиянам

Во время телеобращения президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. Также президент подтвердил уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь и поблагодарил за участие в разрешении конфликта президента страны Александра Лукашенко.



Напомним, вечером, 22 июня, Евгений Пригожин, обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить. В последствии подразделения ЧВК «Вагнер» захватили Ростов-на-дону и выдвинулись в сторону Москвы.