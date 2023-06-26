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Posted Вчера, 19:18

Published Вчера, 19:18

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Updated Вчера, 19:30

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Владимир Путин выступил со специальным обращением к Россиянам

26 июня 2023, 19:18
Президент подвел итоги минувших выходных, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал военный мятеж

Во время телеобращения президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за выдержку, сплоченность и патриотизм. Также президент подтвердил уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь и поблагодарил за участие в разрешении конфликта президента страны Александра Лукашенко.

Напомним, вечером, 22 июня, Евгений Пригожин, обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить. В последствии подразделения ЧВК «Вагнер» захватили Ростов-на-дону и выдвинулись в сторону Москвы.

В Минобороны России опровергли подобные заявления. Это «не соответствуют действительности и является информационной провокацией», — официально заявили в военном ведомстве. Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

В последствии, при посредничестве Александра Лукашенко было достигнуто соглашение об уходе ЧВК «Вагнер» в Беларусь.

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