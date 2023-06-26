Витрина с бомжами: в Уфе новая умная остановка стала пристанищем бездомных

Напомним и о том, что остановке не обязательно быть умной, чтобы на ней обосновались граждане БОМЖ. Mkset описывал историю мужчины, который заживо гнил на остановке «Театр Кукол». Его буквально с боем забрали от туда и пытались оказать ему помощь. Но уже через несколько дней он снова вернулся на остановку.