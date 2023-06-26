Витрина с бомжами: в Уфе новая умная остановка стала пристанищем бездомных

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
В центре Уфы (в отражении остановки виднеется парк им. Ивана Якутова) на остановке «Уфа-арена» очевидцы обратили внимание на новую умную остановку, украшенную к 450-летию Уфы брендированными цифрами и той самой куницей. Однако помимо юбилейных украшений в остановке были замечены и постояльцы, которые никуда не планировали уезжать, а наоборот, обосновались в окружении снеди и своего нехитрого скарба.
— Умная остановка за «500 миллионов тыщ рублей» по факту является витриной с бомжами (их домом). И все под классным лого 450 лет республике, — сделал подпись к видео его автор.
Также на видео слышно как очевидцы обсуждают запах, который можно ощутить даже через закрытые двери. Тем временем Уфа встречает гостей из Беларуси, 26 по 28 июня Уфа станет деловой площадкой всего Союзного государства. С 23 по 25 июня в Уфе проходил Форум молодежи России и Беларуси.
В период 40-градусных морозов жители города жаловались на «теплые остановки». Так, в первый рабочий день жительница города показала, во что превратилась остановка за 1,3 млн рублей — в обледеневшую коробку, через окна которой было видно разве что красивые морозные узоры, но никак не подъезжающий автобус.
Когда морозы отступили Mkset отправился посетить несколько умных остановок по городу и пусть не встретил никаких обитателей, даже в морозец ощущал вонь и подмечал поломки.
Напомним и о том, что остановке не обязательно быть умной, чтобы на ней обосновались граждане БОМЖ. Mkset описывал историю мужчины, который заживо гнил на остановке «Театр Кукол». Его буквально с боем забрали от туда и пытались оказать ему помощь. Но уже через несколько дней он снова вернулся на остановку.