Витрина с бомжами, утонувшие дороги и предостережение министру в Башкирии

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 17:01
Сегодня в Уфе официально стартовал десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси. В связи с проведением форума была полностью перекрыта улица Заки Валиди, которая, по словам корреспондента Mkset, сейчас больше напоминает выставку под открытым небом. Помимо деловой части на форуме также предусмотрена обширная развлекательная программа.
В Уфе бомжи поселились на «умной остановке». По словам очевидцев, группа лиц без определённого места жительства облюбовала помещение на остановке «Уфа-арена». Уфимцы уже окрестили остановку «витриной с бомжами», отдельно отметив запах, который якобы можно отчетливо ощутить даже через запертые двери.
Сильнейший ливень днем ранее накрыл популярный среди жителей Башкирии курортный город Соль-Илецк. Под воду ушли дома и дороги, колёса автомобилей застревают в размытом водой грунте, у многих в результате «наводнения» погибли домашние животные. Подробнее о последствиях разбушевавшейся стихии Mkset рассказывал здесь.
Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Ридалю Саетову. Поводом для реагирования надзорного ведомства стало несвоевременное исполнение обязательств по контрактам на переселение граждан из аварийного жилья в жилье, уже построенное по адресной программме переселения в Янаульском районе.
В связи с ремонтом дорожного полотна в Уфе в среду, 28 июня, на несколько часов закроют проезд по улице Трамвайной, а также на двое суток приостановят работу троллейбусного маршрута №22. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.