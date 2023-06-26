Витрина с бомжами, утонувшие дороги и предостережение министру в Башкирии

Сегодня в Уфе официально стартовал десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси. В связи с проведением форума была полностью перекрыта улица Заки Валиди, которая, по словам корреспондента Mkset, сейчас больше напоминает выставку под открытым небом. Помимо деловой части на форуме также предусмотрена обширная развлекательная программа.