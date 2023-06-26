В Уфе перестанут ходить троллейбусы

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Published Сегодня, 14:57
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Так, в среду, 28 июня, будет полностью ограничено движение по улице Трамвайной (от перекрестка с проспектом Октября до проезда к зданию на проспекте Октября, 182/1). Ограничения продлятся в течение шести часов — с 09:00 до 15:00.
А со вторника по среду (27-28 июня) будет приостановлено движение троллейбусного маршрута № 22 «Колхозный рынок — Ледовый дворец „Уфа-арена“. Как пояснили в мэрии Уфы, это связано с ремонтом дорожного полотна на участке проспекта Октября.
Напомним, ранее в связи с проведением в Уфе десятого форума регионов России и Беларуси ограничили движение по ряду улиц в центре города. Среди них улицы Заки Валиди, Мажита Гафури, Аксакова, Гоголя и другие. Подробнее о том, что происходит в центре Уфы накануне форума, Mkset рассказывал здесь.