В Уфе перестанут ходить троллейбусы

Напомним, ранее в связи с проведением в Уфе десятого форума регионов России и Беларуси ограничили движение по ряду улиц в центре города. Среди них улицы Заки Валиди, Мажита Гафури, Аксакова, Гоголя и другие. Подробнее о том, что происходит в центре Уфы накануне форума, Mkset рассказывал здесь.