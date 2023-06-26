В центре Уфы ограничат движение из-за прибытия поезда

Завтра, 27 июня, в Уфе в течение двух часов (с 16:00 до 18:00) для проезда станут недоступны участки улиц Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Ленина до Цюрупы). Также изменится схема движения общественного транспорта.