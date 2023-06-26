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В центре Уфы ограничат движение из-за прибытия поезда

26 июня 2023, 15:12
Фото: 1MI

В Уфе 27 июня на два часа закроют проезд на участках улиц Советской и Пушкина

В связи с прибытием в Уфу иммерсивной инсталляции «Поезд Памяти» в Уфе ограничат автомобильное движение на участках улиц Советской и Пушкина, сообщает пресс-служба городской администрации

Завтра, 27 июня, в Уфе в течение двух часов (с 16:00 до 18:00) для проезда станут недоступны участки улиц Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Ленина до Цюрупы). Также изменится схема движения общественного транспорта.

Фото: Администрация г. Уфы

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны с прибытием «Поезда Памяти» — иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе. Помимо этого запланировано проведение образовательных программ, а также различных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне и важным историческим датам в России и Беларуси.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Общественный транспорт#Дороги
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