В центре Уфы ограничат движение из-за прибытия поезда

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Завтра, 27 июня, в Уфе в течение двух часов (с 16:00 до 18:00) для проезда станут недоступны участки улиц Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Ленина до Цюрупы). Также изменится схема движения общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны с прибытием «Поезда Памяти» — иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе. Помимо этого запланировано проведение образовательных программ, а также различных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне и важным историческим датам в России и Беларуси.