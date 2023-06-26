В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда

Напомним, ранее в белорецком районе прошла внеплановая проверка столовой в одном из местных общеобразовательных учреждений. По словам главы района. принявшего участие в «рейде», в овощехранилище столовой царит антисанитария, не хватает оборудования и техники, к примеру морозильных ларей и духовок, также там нет контрольного блюда. Подробнее о всех выявленных в столовой недочетах Mkset рассказывал здесь.