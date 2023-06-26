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В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда

26 июня 2023, 12:31
Фото: 1MI

Новые расценки на школьное питание утвердил мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее новые цены на питание в школьных столовых

Так, согласно тексту документа, стоимость завтрака для учеников начальных классов уфимских школ не может быть менее 64,44 рубля, обеда — 72,54 рубля, полдника — 45 рублей. Несколько отличается минимальная стоимость питания для учеников 5-11 классов. Стоимость завтрака не может составлять менее 60 рублей, обед — не менее 70 рублей и полдник — не менее 45 рублей.

Отмечается, что при переходе на дистанционный формат обучения деньги, сэкономленные на питании обучающихся, необходимо будет направить либо на повышение качества питания либо на увеличение кратности питания для младшеклассников.

Напомним, ранее в белорецком районе прошла внеплановая проверка столовой в одном из местных общеобразовательных учреждений. По словам главы района. принявшего участие в «рейде», в овощехранилище столовой царит антисанитария, не хватает оборудования и техники, к примеру морозильных ларей и духовок, также там нет контрольного блюда. Подробнее о всех выявленных в столовой недочетах Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Школьное питание#Школьные столовые#Поборы в школах#Ученики#Учителя#Общество#Город
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