В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
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Updated Сегодня, 12:54
Так, согласно тексту документа, стоимость завтрака для учеников начальных классов уфимских школ не может быть менее 64,44 рубля, обеда — 72,54 рубля, полдника — 45 рублей. Несколько отличается минимальная стоимость питания для учеников 5-11 классов. Стоимость завтрака не может составлять менее 60 рублей, обед — не менее 70 рублей и полдник — не менее 45 рублей.
Отмечается, что при переходе на дистанционный формат обучения деньги, сэкономленные на питании обучающихся, необходимо будет направить либо на повышение качества питания либо на увеличение кратности питания для младшеклассников.
Напомним, ранее в белорецком районе прошла внеплановая проверка столовой в одном из местных общеобразовательных учреждений. По словам главы района. принявшего участие в «рейде», в овощехранилище столовой царит антисанитария, не хватает оборудования и техники, к примеру морозильных ларей и духовок, также там нет контрольного блюда. Подробнее о всех выявленных в столовой недочетах Mkset рассказывал здесь.