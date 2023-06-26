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Posted Вчера, 18:52

Published Вчера, 18:52

Modified Вчера, 18:55

Updated Вчера, 18:55

В результате эвакуации при пожаре в Ростовском зоопарке спасены около 50 животных

26 июня 2023, 18:52
При пожаре, который произошел в зоопарке в городе Ростов-на-Дону, было спасено около 50 животных.

Среди спасенных животных были кролики, крысы и змеи. Ярослав Гладченко, замначальника поисково-спасательной службы города, подтвердил, что в здании зоопарка находился обслуживающий персонал, который был эвакуирован вовремя. Затем была организована эвакуация животных, и удалось спасти около 50 из них, пишет RT.

Инцидент начался с возгорания кровли административного здания зоопарка. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пожарные и спасательные службы быстро прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

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