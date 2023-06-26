В результате эвакуации при пожаре в Ростовском зоопарке спасены около 50 животных

Среди спасенных животных были кролики, крысы и змеи. Ярослав Гладченко, замначальника поисково-спасательной службы города, подтвердил, что в здании зоопарка находился обслуживающий персонал, который был эвакуирован вовремя. Затем была организована эвакуация животных, и удалось спасти около 50 из них, пишет RT.