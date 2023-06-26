В рамках форума «Амур» разработают рекомендации по адаптации участников СВО

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:44
«Форуму „Амур“ в этом году исполняется 7 лет. Форум действительно подрос. Он проходит этап трансформации. Мы проведем профильный трек для участников „Движения Первых“, внесем вклад в развитие малых городов. Это действительно актуальная тема, которая отражает позицию молодого горожанина всего Дальнего Востока. Но главное, мы затронем на форуме сложную тему — адаптации вернувшихся с территории проведения специальной военной операции — и постараемся научить и научиться оказывать такого рода помощь», — поделилась Амалия Шихалева, директор Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур».
На треке «Добро пожаловать домой», объединяющем помогающих специалистов от 18 до 35 лет, участники будут разбирать практики и методики с привлечением психологических программ по адаптации людей, вернувшихся из зоны проведения СВО, а также методы работы с вынужденными переселенцами и родственниками мобилизованных россиян. Участниками данного трека смогут стать психотерапевты и психологи, соцработники, сотрудники общественных организаций, а также руководители клубов молодых семей, наставники всевозможных направлений, члены семей военнослужащих и мобилизованных.
Стать участником трека «Если быть, то быть первым» смогут юные граждане от 14 до 17 лет, интересующиеся историей России, — активисты «Движения Первых», учащиеся старших классов школ и СПО, представители детских и молодежных общественных организаций, активные участники и главы студсоветов и военно-патриотических молодежных организаций, волонтеры и организаторы молодежных мероприятий.
В рамках программы трека «Если быть, то быть первым», направленной на создание информационно-просветительских молодежных программ в области патриотического воспитания, ознакомление с культурно-историческим наследием и достижениями россиян, изучение достопримечательностей регионов России и разработку инновационных программ, будет проведен конкурс молодежных проектов на мини-гранты в пределах 100 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).
Участвовать в треке «Развитие малых городов» смогут граждане от 18 до 35 лет: учащиеся вузов, представители рабочих профессий и служащие, молодые руководители, специалисты по маркетингу, архитекторы, урбанисты и специалисты, занятые в отрасли экономики. Участники займутся формированием комплекса решений и практических рекомендаций для модернизации моногородов. Кроме того, в рамках трека будет проведена общественная экспертиза городских мастер-планов Дальневосточного региона, согласно результатам которой будут выдвинуты инновационные идеи и решения и разработаны проекты.
Участниками форума «Амур» могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 2 июля 2023 года на площадке «Росмолодёжь.События».
Для участников всех образовательных треков будет проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов с максимальным грантом в 1 миллион рублей. Участвующие в детском треке смогут выиграть 100 тысяч рублей.
В роли организаторов выступают правительство Хабаровского края под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Росмолодежь и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.