В рамках форума «Амур» разработают рекомендации по адаптации участников СВО

«Форуму „Амур“ в этом году исполняется 7 лет. Форум действительно подрос. Он проходит этап трансформации. Мы проведем профильный трек для участников „Движения Первых“, внесем вклад в развитие малых городов. Это действительно актуальная тема, которая отражает позицию молодого горожанина всего Дальнего Востока. Но главное, мы затронем на форуме сложную тему — адаптации вернувшихся с территории проведения специальной военной операции — и постараемся научить и научиться оказывать такого рода помощь», — поделилась Амалия Шихалева, директор Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур».