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Скандальную потрескавшуюся 9-этажку в Уфе готовы снести за 26 миллионов

26 июня 2023, 04:28
Фото: 1MI

Аварийную треснутую 9-этажку по Индустриальному шоссе, 4 в Уфе хотят снести за 26 млн

На снос потенциально опасного здания власти готовы выделить до 26 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Уфа, а точнее Управление капитального строительства Уфы, предлагает подрядчику, который снесет скандальный аварийный дом 26 млн рублей. Определить подрядчика для сноса планируется 18 июля, сейчас желающие могут подавать свои заявки.

Более года назад, в начале июня мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и межевания квартала в микрорайоне Глумилино, ограниченном улицами Российской, Новогорной, Шайхзады Бабича и Уфимским шоссе. Там планировали снести частные жилые дома, металлические гаражи и частично расселенную панельную девятиэтажку на Уфимском шоссе, 4. Аварийной ее признали еще в 2014 году.

Девятиэтажный дом был построен в 1975 году, но проблемы возникли уже через пять лет. Причиной стали карстовые отложение, откладка которых «покрыла» дом трещинами. Жителей многострадального дома расселяли долгих семь лет и сейчас здание необходимо снести.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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