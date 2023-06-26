Скандальную потрескавшуюся 9-этажку в Уфе готовы снести за 26 миллионов

Более года назад, в начале июня мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и межевания квартала в микрорайоне Глумилино, ограниченном улицами Российской, Новогорной, Шайхзады Бабича и Уфимским шоссе. Там планировали снести частные жилые дома, металлические гаражи и частично расселенную панельную девятиэтажку на Уфимском шоссе, 4. Аварийной ее признали еще в 2014 году.