Размытые дороги и погибшая живность: смотрим, как «поплыл» Соль-Илецк после ливня

На улице Пчельник из-за отсутствия ливневок размыло дорогу. Известно, что данная улица находится в низине, и, по словам местных жителей, к ним во время ливня стекались грязь и мусор со всего города. По словам жительницы города-курорта Марины М, в частном секторе даже затопило цыплят.