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Размытые дороги и погибшая живность: смотрим, как «поплыл» Соль-Илецк после ливня

26 июня 2023, 10:24
Фото: vk.com/podsoliletsk
Накануне, 25 июня, курортный город накрыл сильный ливень. Очевидцы засняли последствия непогоды и рассказали, что творится в городе, куда едет отдыхать вся Башкирия

25 июня надолго запомнится не только жителям Соль-Илецка, но и туристам, в том числе из Башкирии — город едва не утонул после жуткого ливня.

Так, на улице Уральской провалился грунт, а рядом стоящий автомобиль едва не ушел под землю.

— Вся вода течет в подвал, а там электрощиток. Нет никому дела, а если будет трагедия? , — написал в соцсетях недовольный житель Руслан.

Фото: vk.com/podsoliletsk

На улице Пчельник из-за отсутствия ливневок размыло дорогу. Известно, что данная улица находится в низине, и, по словам местных жителей, к ним во время ливня стекались грязь и мусор со всего города. По словам жительницы города-курорта Марины М, в частном секторе даже затопило цыплят.

Фото: vk.com/podsoliletsk

Реконструированная в 2019 году улица Крюковская по колено оказалась под водой.

На другой улице Соль-Илецка в грязи застряло такси — вызволить водителя поспешили на помощь неравнодушные очевидцы.

«Плаваем! Кстати говоря, проекты, которые нам навязали — полная фигня. Дороги сделаны без водостоков и с прилегающими бордюрами. Что улица Персиянова, что Крюковская, что другие — все плавают. Чуть дождь — уплыли к чертям», — цитирует местного жителя издание Prooren.ru.

— Угол Ленина и Герасимовской — можно рыбу заводить, озеро необъятных размеров, куда смотрит наша администрация???? Ответ один — в никуда, — высказалась горожанка Зульфия.

#Валерия Панаева#Видео
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