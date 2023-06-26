Размытые дороги и погибшая живность: смотрим, как «поплыл» Соль-Илецк после ливня

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
25 июня надолго запомнится не только жителям Соль-Илецка, но и туристам, в том числе из Башкирии — город едва не утонул после жуткого ливня.
Так, на улице Уральской провалился грунт, а рядом стоящий автомобиль едва не ушел под землю.
— Вся вода течет в подвал, а там электрощиток. Нет никому дела, а если будет трагедия? , — написал в соцсетях недовольный житель Руслан.
На улице Пчельник из-за отсутствия ливневок размыло дорогу. Известно, что данная улица находится в низине, и, по словам местных жителей, к ним во время ливня стекались грязь и мусор со всего города. По словам жительницы города-курорта Марины М, в частном секторе даже затопило цыплят.
Реконструированная в 2019 году улица Крюковская по колено оказалась под водой.
На другой улице Соль-Илецка в грязи застряло такси — вызволить водителя поспешили на помощь неравнодушные очевидцы.
«Плаваем! Кстати говоря, проекты, которые нам навязали — полная фигня. Дороги сделаны без водостоков и с прилегающими бордюрами. Что улица Персиянова, что Крюковская, что другие — все плавают. Чуть дождь — уплыли к чертям», — цитирует местного жителя издание Prooren.ru.
— Угол Ленина и Герасимовской — можно рыбу заводить, озеро необъятных размеров, куда смотрит наша администрация???? Ответ один — в никуда, — высказалась горожанка Зульфия.