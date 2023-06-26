Огромных экзотических животных заметили в полях Башкирии

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Башкирии на одном из пастбищ Ишимбаайского района были замечены не самые привычные для Башкирии парнокопытные. На лугу паслись не коровы, не козы и даже не кони, а самые настоящие верблюды.
Группа из пяти животных, куда более привычных в пустынях, отлично и органично вписалась и в башкирские степи.
Стоит напомнить, что верблюд далеко не чужое животное для России. К примеру именно это животное изображено на гербе столицы соседней Челябинской области. Оказался он там по причине того, что через Челябинск проходил Великий Шелковый Путь из Китая в Россию. На верблюдах перевозили товары из Китая, которые пользовались хорошим спросом.