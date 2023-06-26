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Огромных экзотических животных заметили в полях Башкирии

26 июня 2023, 08:34

На пастбищах Башкирии за обедом застали группу верблюдов

Видео прогулки необычных для России парнокопытных опубликовала Ишимбайская газета «Восход».

В Башкирии на одном из пастбищ Ишимбаайского района были замечены не самые привычные для Башкирии парнокопытные. На лугу паслись не коровы, не козы и даже не кони, а самые настоящие верблюды.

Группа из пяти животных, куда более привычных в пустынях, отлично и органично вписалась и в башкирские степи.

Видео: Алена Чернова

Стоит напомнить, что верблюд далеко не чужое животное для России. К примеру именно это животное изображено на гербе столицы соседней Челябинской области. Оказался он там по причине того, что через Челябинск проходил Великий Шелковый Путь из Китая в Россию. На верблюдах перевозили товары из Китая, которые пользовались хорошим спросом.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук#Видео
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