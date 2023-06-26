«Каждый вечер»: Хабиров дал особое поручение с 26 по 28 июня в Башкирии

Помимо отчета о количестве делегатов, прибывших в регион с перечислением высоких гостей прозвучало и оригинальное поручение о том, чтобы на Советской площади в Уфе в понедельник, вторник и среду на Советской площади, в парке «Кашкадан» и в парке Первомайский проходили развлекательные мероприятия.