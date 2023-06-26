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«Каждый вечер»: Хабиров дал особое поручение с 26 по 28 июня в Башкирии

26 июня 2023, 05:42
Фото: mkset.ru

Радий Хабиров поручил, чтобы люди танцевали на Советской площади в Уфе

Необычное поручение от главы республики прозвучало на оперативке в ЦУР 26 июня.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал коллегам в правительстве поручение организовать танцы на Советской площади.

— 26, 27, 28 июня в календаре этого года — самое важное в году мероприятие, — так глава обозначил X Форум регионов России и Беларуси.

Помимо отчета о количестве делегатов, прибывших в регион с перечислением высоких гостей прозвучало и оригинальное поручение о том, чтобы на Советской площади в Уфе в понедельник, вторник и среду на Советской площади, в парке «Кашкадан» и в парке Первомайский проходили развлекательные мероприятия.

«Может, молодежь придет и потанцует, пусть отдохнут там», — добавил Хабиров.

Напомним, на Советской площади в конце прошлого года открыли памятник Герою генералу Минигали Шаймуратову, композиция посвящается павшим в боях за Родину.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы
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