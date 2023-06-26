Известно кто поставит Уфе 15 новых троллейбусов почти за 400 млн рублей

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:13
Контракт на поставку Уфе 15 новеньких (не ранее чем 2023 года выпуска) троллейбусов управление транспорта и связи администрации Уфы заключило с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». УТТЗ стал единственным претендентом и к тому же предоставил дисконт 2 миллиона от максимальной цены лота. Итоги конкурса были подведены сегодня, 26 июня.
Троллейбусы по условиям контракта должны быть не только новыми, но и обладать рядом характеристик, в них должна быть предусмотрена возможность автономного хода, а также климат-контроль и места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.
Так как закупка проводилась в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, большую части стоимости поставляемого электроторанспорта оплатят из бюджета республики, город же оплатит лишь малую часть, около 10 миллионов рублей. Это в два с небольшим раза меньше, чем стоимость одного троллейбуса.
Напомним, не так давно корреспондент Mkset отправился в экспедицию по Черниковке на старом новом «дареном» Москвой трамвае и поделился своими впечатлениями от поездки по-московски.