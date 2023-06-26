IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В 2022 году IT-специалисты России оформили льготную ипотеку на общую сумму 53 млрд рублей, было выдано свыше 5,8 тысяч льготных ипотечных кредитов. Благодаря такой инициативе правительства сотрудники IT-компаний могут купить квартиру в новостройке. Вместе с экспертом в сфере ипотечного кредитования ГК «Жилстройинвест» Виленой Макаровой мы разбирались, в чем главные плюсы IТ-ипотеки и как грамотно ее оформить.
Стать участником программы IT-ипотека может гражданин России, трудоустроенный в IT-компанию, аккредитованной в Минцифры. К слову, речь идет не только об айтишниках. Получить ипотеку могут не только разработчики и аналитики, но и любые сотрудники ИТ-компании: бухгалтер, дизайнер, юрист, копирайтер и другие специалисты.
Важное условие — уровень дохода от 70 до 150 тысяч по справке 2-НДФЛ в зависимости от численности населения города, где вы проживаете и трудоустроены. Возраст заемщика до 50 лет. Стаж — не менее 3 месяцев на текущем месте работы.
Срок кредитования составляет до 30 лет. При этом льготная ставка действует в период вашей работы в IТ-компании и сохранится, если в течение 6 месяцев после ухода с нее вы устроитесь в другую компанию. Разумеется, она также должна входить в перечень аккредитованных фирм в Минцифры.
Если вы оформили и уже получили IТ-ипотеку и затем перешли в другую компанию, субсидирование и ставка также сохраняются. Срок кредитования остается прежним.
Но если ваш новый работодатель по каким-то причинам не аккредитован в ведомстве, то ставка повышается до базовой — действующей на момент увольнения, но не выше, чем ключевая ставка ЦБ на момент заключения кредитного договора +2,5%. Дисконты при оформления сделки сохраняются за вами. Заявку на ипотеку для IT можно подать до конца 2024 года.
Сумма кредита до 18 млн рублей, средняя взвешенная ставка на текущий момент 4,6%. Первоначальный взнос по этой программе от 15%. Одобрить IT-ипотеку могут по ставке от 3,45%.
Это квартиры в строящихся домах, в том числе по договорам долевого участия, готовые квартиры от застройщиков, индивидуальные жилые дома от застройщика или индивидуального предпринимателя, земельный участок с дальнейшим строительством индивидуального дома, строительство индивидуального жилого дома по договору подряда.
Среди строящихся объектов башкирской столицы выгодно от всех отличается новый жилой комплекс «Зорге.Премьер» на пересечении улиц Зорге и Лесопарковой. Это комфортное жилье премиум-класса от ведущего застройщика региона и страны с наиболее выгодным географическим расположением и доступной инфраструктурой. Достаточно сказать, что дома находятся близ лесного массива, в самом сердце города. В шаге от них — Парк Гафури с детскими площадками и развлечениями как для взрослых, так и детей, для занятий спортом — 2 крупных фитнес-зала, бассейн, конюшня, теннисные корты, катки, лыжня в зимнее время года, для пеших прогулок на чистом воздухе — Тропа здоровья, уже ставшее визитной карточкой города Уфимское ожерелье.
«Зорге.Премьер» — это более 60 уникальных планировок на любой вкус. просторные, неповторимые пространства, мастер-спальни с собственными гардеробными и санузлами, кладовые, постирочные, места хранения, а также разделение квартиры на гостевую и приватную зоны. В домах увеличенные окна с впечатляющими видами на лес.
Еще одна важная причина, благодаря которой стоит обратить внимание на этот объект — приватность и безопасность, которую гарантирует «Зорге.Премьер».
Как выбрать квартиру мечты используя IT-ипотеку?
На сегодняшний день около 10 квартир в ЖК «Зорге.Премьер» оформлены с помощью IT-ипотеки. Увеличенная сумма лимита ипотеки до 18 млн. руб. и низкая ставка по кредиту позволяет выбрать свою квартиру мечты. Большинство сделок пришлось на видовые квартиры в сторону леса или парка на высоких этажах, а также на квартиры с индивидуальным доступом. И тут, пожалуй, надо развеять еще один миф, что IT-ипотеку могут получить только те, кто непосредственно занимается написанием программного обеспечения, но льготная ипотека доступна абсолютно всем сотрудникам компании, которая прошла аккредитацию в Минцифре РФ.
Приглашаем в офисы продаж: г. Уфа, ул. Зорге 73а и Верхнеторговая площадь, 6 БЦ Нестеров 1 этаж. Режим работы: Пн-Пт 8.30-19.00, Сб. 10.00 до 16.00.
Телефон — 289-90-05, сайт зорге-премьер.рф.
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