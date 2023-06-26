IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода

На сегодняшний день около 10 квартир в ЖК «Зорге.Премьер» оформлены с помощью IT-ипотеки. Увеличенная сумма лимита ипотеки до 18 млн. руб. и низкая ставка по кредиту позволяет выбрать свою квартиру мечты. Большинство сделок пришлось на видовые квартиры в сторону леса или парка на высоких этажах, а также на квартиры с индивидуальным доступом. И тут, пожалуй, надо развеять еще один миф, что IT-ипотеку могут получить только те, кто непосредственно занимается написанием программного обеспечения, но льготная ипотека доступна абсолютно всем сотрудникам компании, которая прошла аккредитацию в Минцифре РФ.