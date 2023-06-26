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И. о. главы Минстроя Башкирии прокуратура объявила предостережение

26 июня 2023, 07:11
Фото: 1MI

И.о главы Минстроя Башкирии Ридаль Саетов получил предостережение от прокуратуры

По мнению прокуратуры минстрой рискует опоздать с передачей жителям аварийных домов нового имеющегося жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 26 июня.

Заместитель прокурора Башкирии Сергей Воротынцев объявил предостережение исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Ридалю Саетову. Поводом для реагирования надзорного ведомства стало несвоевременное исполнение обязательств по контрактам на переселение граждан из аварийного жилья в жилье, уже построенное по адресной программме переселения в Янаульском районе.

Прокуратура предостерегла министерство о том, что срывать сроки реализации недопустимо, а выполнить контрактные обязательство необходимо до конца нынешнего года.

Напомним, это не первое предостережение в адрес минстроя от республиканской прокуратуры. Так в апреле 2023 года заместитель прокурора республики Александр Попов объявил предостережение теперь уже бывшему исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егору Родину. Примечательно, что указ о назначении Саетова на должность и. о. главы Минстроя был подписан 13 апреля, а данные о предостережении прокуратуры тогда еще исполняющему обязанности министра Егору Родину были опубликованы днем ранее.

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#Прокуратура#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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