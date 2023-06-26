И. о. главы Минстроя Башкирии прокуратура объявила предостережение

Напомним, это не первое предостережение в адрес минстроя от республиканской прокуратуры. Так в апреле 2023 года заместитель прокурора республики Александр Попов объявил предостережение теперь уже бывшему исполняющему обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егору Родину. Примечательно, что указ о назначении Саетова на должность и. о. главы Минстроя был подписан 13 апреля, а данные о предостережении прокуратуры тогда еще исполняющему обязанности министра Егору Родину были опубликованы днем ранее.