Холодное лето без холодной воды: кто в Уфе останется без воды на этой неделе

В четверг 29 июня без холодной воды на 10 часов с 10 до 22 часов останутся жители домов по улице Касимовская под номерами 10 и 10/1 в Калининском районе. На 7 часов в четверг в Советском районе Уфы останется детсад по улице Красноводская, 11 и общежитие по адресу улица Минигали Губайдуллина, 7.