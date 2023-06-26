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Холодное лето без холодной воды: кто в Уфе останется без воды на этой неделе

26 июня 2023, 04:54
Фото: 1MI

С 26 июня по 2 июля жители четырех районов в Уфе останутся без холодной воды

График плановых отключений холодного водоснабжения публикует ГУП «Уфаводоканал» 26 июня.

На начавшейся сегодня неделе в четырех районах Уфы запланированы отключения холодного водоснабжения.

Сегодня, в понедельник 26 июня без ХВС останутся жильцы дома в Калининском районе по адресу улица Черниковская 7/1. неудобства продлятся с 10 до 18 часов.

В среду 28 июня планируется одно отключение, но какое. В Октябрьском районе с 10:30 до 17:30 часов без воды останутся «все абоненты с водой».

В четверг 29 июня без холодной воды на 10 часов с 10 до 22 часов останутся жители домов по улице Касимовская под номерами 10 и 10/1 в Калининском районе. На 7 часов в четверг в Советском районе Уфы останется детсад по улице Красноводская, 11 и общежитие по адресу улица Минигали Губайдуллина, 7.

Самые серьезные неудобства продолжительностью 23 часа предстоят жителям Кировского района.Почти на сутки там отключат и холодную и горячую воду, все для того чтобы промыть построенный новый водопровод. Список домов попадающих под отключения крайне объемен, список домов, которые останутся без воды опубликован здесь.

#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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