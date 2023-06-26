Хабиров раскрыл, в какую поликлинику в Уфе водил своих старших детей

Радий Хабиров сообщил, что до 2029 года власти должны привести в порядок «первичку». Глава напомнил, что уже идет и ремонт и переезд поликлиник, но уфимцам в этой части нужно помочь, в том числе и строительством как минимум двух больших поликлиник.