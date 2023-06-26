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Хабиров раскрыл, в какую поликлинику в Уфе водил своих старших детей

26 июня 2023, 05:48
Фото: 1MI

Нужна энергия: Глава Башкирии раскритиковал первичное звено здравоохранения в Уфе

Глава оказался недоволен помещениями, где гражданам оказывают первичную медпомощь и поручил начинать глобальный ремонт в поликлиниках.
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Дети
— Мы глубоко проанализировали ситуацию с материально-технической базой первичной медпомощи в Уфе. Уфа флагман для высокотехнологичной помощи. Первичная же помощь оказывается в довольно слабых помещениях. Я своих старших детей водил в поликлинику на Степана Кувыкина. Им сейчас за тридцать. Я спросил у главврача — что-нибудь изменилось? Нет, не изменилось, нам нужно туда энергию, — заявил глава в ходе совещания в ЦУР.

Радий Хабиров сообщил, что до 2029 года власти должны привести в порядок «первичку». Глава напомнил, что уже идет и ремонт и переезд поликлиник, но уфимцам в этой части нужно помочь, в том числе и строительством как минимум двух больших поликлиник.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Уфа#Общество#Новости Уфы
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