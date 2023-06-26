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Posted Вчера, 19:43

Published Вчера, 19:43

Modified Вчера, 19:47

Updated Вчера, 19:47

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«Горжусь моим Президентом»: что сказал Радий Хабиров о телеобращении Владимира Путина

26 июня 2023, 19:43
Президент выступил со специальным обращением в ночь на 27 июня

Глава Башкирии, Радий Хабиров, отреагировал в своем телеграм-канале на телеобращение президента России Владимира Путина.

Горжусь моим Президентом. Нашим Президентом великой России… Башкортостан всегда с Вами. И склоняем голову с уважением перед воинами Башкортостана, которые держат строй и всегда будут опорой России, — написал Хабиров.

Сегодня, Владимир Путин выступил со специальном обращением к Россиянам, где поблагодарил граждан страны за выдержку, подтвердил уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь и поблагодарил за участие в разрешении конфликта президента страны Александра Лукашенко.

Так, президент отреагировал на военный мятеж организованный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на минувших выходных.

Владимир Путин выступил со специальным обращением к Россиянам
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