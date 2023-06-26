«Горжусь моим Президентом»: что сказал Радий Хабиров о телеобращении Владимира Путина

Posted Вчера, 19:43
Published Вчера, 19:43
Modified Вчера, 19:47
Updated Вчера, 19:47
Глава Башкирии, Радий Хабиров, отреагировал в своем телеграм-канале на телеобращение президента России Владимира Путина.
Горжусь моим Президентом. Нашим Президентом великой России… Башкортостан всегда с Вами. И склоняем голову с уважением перед воинами Башкортостана, которые держат строй и всегда будут опорой России, — написал Хабиров.
Сегодня, Владимир Путин выступил со специальном обращением к Россиянам, где поблагодарил граждан страны за выдержку, подтвердил уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь и поблагодарил за участие в разрешении конфликта президента страны Александра Лукашенко.
Так, президент отреагировал на военный мятеж организованный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на минувших выходных.