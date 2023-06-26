«Горжусь моим Президентом»: что сказал Радий Хабиров о телеобращении Владимира Путина

Сегодня, Владимир Путин выступил со специальном обращением к Россиянам, где поблагодарил граждан страны за выдержку, подтвердил уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь и поблагодарил за участие в разрешении конфликта президента страны Александра Лукашенко.