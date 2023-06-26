Глава РЭО Буцаев рассказал о прошедшем втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

За 12 недель акции прошло 1289 мероприятий, в которых участвовали более 95 тысяч человек из 78 регионов. Вместе они собрали и сдали на переработку 105 450 тонн макулатуры. Волонтерам удалось выручить более 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, передает transsibinfo.com.