Глава РЭО Буцаев рассказал о прошедшем втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
За 12 недель акции прошло 1289 мероприятий, в которых участвовали более 95 тысяч человек из 78 регионов. Вместе они собрали и сдали на переработку 105 450 тонн макулатуры. Волонтерам удалось выручить более 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, передает transsibinfo.com.
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, акцией искренне интересуются люди разных поколений. Молодые хотят присоединиться к экологическому тренду, а взрослые еще помнят одноименную советскую акцию и с радостью ее участвуют в ее продолжении.
«Именно благодаря такому неравнодушию к экологическим и социальным вопросам нам вновь удалось собрать на благотворительность более полумиллиона рублей, которые уже в скором времени будут потрачены на гуманитарную помощь», — отметил Буцаев.
Заместитель PR-директора РЭО по работе с молодежью Андрей Руднев рассказал, что участники также соревновались на призы от партнеров акции. По его словам, лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО.
В рейтинге общественных организаций победил добровольческий центр из Екатеринбурга «Волонтеры Урала». Среди регионов самыми активными в сдаче макулатуры стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Отмечается, что на этот раз к акции присоединились еще 13 субъектов РФ, в том числе Херсонская область.
Напомним, что в первом сезоне удалось собрать миллион рублей. Большая часть средств направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».