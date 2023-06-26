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Глава РЭО Буцаев рассказал о прошедшем втором сезоне акции «Миллион — Родине!»

26 июня 2023, 13:50
Фото: 1MI
Второй сезон всероссийской акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» прошел с 20 марта по 11 июня. Мероприятие в поддержку нацпроекта «Экология» организовали Российский экологический оператор и волонтеры-экологи движения «Делай!».

За 12 недель акции прошло 1289 мероприятий, в которых участвовали более 95 тысяч человек из 78 регионов. Вместе они собрали и сдали на переработку 105 450 тонн макулатуры. Волонтерам удалось выручить более 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на помощь семьям, оказавшимся в трудном положении, проживающим на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области, передает transsibinfo.com.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, акцией искренне интересуются люди разных поколений. Молодые хотят присоединиться к экологическому тренду, а взрослые еще помнят одноименную советскую акцию и с радостью ее участвуют в ее продолжении.

«Именно благодаря такому неравнодушию к экологическим и социальным вопросам нам вновь удалось собрать на благотворительность более полумиллиона рублей, которые уже в скором времени будут потрачены на гуманитарную помощь», — отметил Буцаев.

Заместитель PR-директора РЭО по работе с молодежью Андрей Руднев рассказал, что участники также соревновались на призы от партнеров акции. По его словам, лучшие школы, вузы и общественные организации получат экобоксы для проведения экологической эстафеты #ЭкоГТО.

В рейтинге общественных организаций победил добровольческий центр из Екатеринбурга «Волонтеры Урала». Среди регионов самыми активными в сдаче макулатуры стали Оренбургская область, Республика Крым, Москва и Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Отмечается, что на этот раз к акции присоединились еще 13 субъектов РФ, в том числе Херсонская область.

Напомним, что в первом сезоне удалось собрать миллион рублей. Большая часть средств направлена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».

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