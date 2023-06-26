Фонд «Круг добра» сможет без НДС ввозить медикаменты для детей

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Ранее соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом пишет tass.ru.
Основной целью фонда является помощь детям, имеющим тяжелые и хронические заболевания, в том числе редкие. Благодаря новому закону «Круг добра» сможет ввозить и передавать учреждениям здравоохранения препараты именно для таких пациентов.
Издание отмечает, что ранее при ввозе на территорию России незарегистрированных лекарств, которые требовались конкретным пациентам по жизненным показаниям, тоже можно было не платить НДС. Однако для этого в ходе таможенного оформления документов требовалось предоставить разрешение от Минздрава РФ, поскольку ввозить в Россию такие препараты могли только учреждения, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств».
Среди таких учреждений фонд, созданный по инициативе главы российского государства, раньше не упоминался. В связи с этим при получении лекарств и передаче их в медучреждения фонд должен был уплатить НДС. Теперь такие операции освобождены от налога.
Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.