Фонд «Круг добра» сможет без НДС ввозить медикаменты для детей

Издание отмечает, что ранее при ввозе на территорию России незарегистрированных лекарств, которые требовались конкретным пациентам по жизненным показаниям, тоже можно было не платить НДС. Однако для этого в ходе таможенного оформления документов требовалось предоставить разрешение от Минздрава РФ, поскольку ввозить в Россию такие препараты могли только учреждения, перечисленные в законе «Об обращении лекарственных средств».