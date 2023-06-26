Деньги украли на реабилитацию ребенка из Башкирии, которому проломило голову турником

В Башкирии произошел вопиющий случай. в одном из торговых центров Сибая неизвестный гражданин вскрыл и опустошил ящик, куда неравнодушные жертвовали средства на реабилитацию подростка. Напомним, прошлым летом в одном из детских лагерей Сибая на спортплощадке произошло ЧП, на голову ребенка упал турник и за жизнь парня продолжительное время боролись врачи. Сейчас ему необходима реабилитация, однако неизвестный похитивший средства счел, что ему они нужнее.