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Деньги украли на реабилитацию ребенка из Башкирии, которому проломило голову турником

26 июня 2023, 06:54
Фото: 1MI

Полиция ищет похитителя денег на реабилитацию пострадавшего в летнем лагере в Сибае

Сообщение о похищении денег из ящика для пожертвований появилось в группе сбора ВКонтакте 22 июня.

В Башкирии произошел вопиющий случай. в одном из торговых центров Сибая неизвестный гражданин вскрыл и опустошил ящик, куда неравнодушные жертвовали средства на реабилитацию подростка. Напомним, прошлым летом в одном из детских лагерей Сибая на спортплощадке произошло ЧП, на голову ребенка упал турник и за жизнь парня продолжительное время боролись врачи. Сейчас ему необходима реабилитация, однако неизвестный похитивший средства счел, что ему они нужнее.

Видео: vk.com/СБОР ДИЯЗУ, ПОСТРАДАВШЕМУ В ЛАГЕРЕ "ЮЛДАШ".

Однако его опрометчивая выходка попала на запись камер видеонаблюдения и теперь похитителя ищет полиция. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность человека, решившего нажиться на чужой беде. Процессуальное решение будет принято уже по результатам проверки.

Напомним, в июле 2022 года на летнем оздоровительном отдыхе в лагере «Юлдаш» в Сибае 15-летний подросток занимаясь на турниках получил тяжелую травму головы. Мальчик упражнялся на турниках на спортплощадке, где ему на голову упала металлическая перекладина, которая едва не погубила его. ноябре сообщалось о том, что директор лагеря в связи с происшествием пойдет под суд.

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#Ирина Деревянчук#Кража#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых#Видео
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