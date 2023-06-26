Деньги украли на реабилитацию ребенка из Башкирии, которому проломило голову турником

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В Башкирии произошел вопиющий случай. в одном из торговых центров Сибая неизвестный гражданин вскрыл и опустошил ящик, куда неравнодушные жертвовали средства на реабилитацию подростка. Напомним, прошлым летом в одном из детских лагерей Сибая на спортплощадке произошло ЧП, на голову ребенка упал турник и за жизнь парня продолжительное время боролись врачи. Сейчас ему необходима реабилитация, однако неизвестный похитивший средства счел, что ему они нужнее.
Однако его опрометчивая выходка попала на запись камер видеонаблюдения и теперь похитителя ищет полиция. Правоохранители проводят проверку и устанавливают личность человека, решившего нажиться на чужой беде. Процессуальное решение будет принято уже по результатам проверки.
Напомним, в июле 2022 года на летнем оздоровительном отдыхе в лагере «Юлдаш» в Сибае 15-летний подросток занимаясь на турниках получил тяжелую травму головы. Мальчик упражнялся на турниках на спортплощадке, где ему на голову упала металлическая перекладина, которая едва не погубила его. ноябре сообщалось о том, что директор лагеря в связи с происшествием пойдет под суд.