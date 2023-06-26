Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси

Вся улица Заки Валиди от телецентра и до пересечения с улицей Цюрупы полностью перекрыта. Очевидно, она в рамках форума она станет чем-то вроде выставочного центра под открытым небом. Уже сейчас здесь выставлены различные образцы сельскохозяйственной техники: комбайны, грузовики, тракторы. Далее, спускаясь вниз, ближе к СК «Динамо» можно увидеть, как рабочие устанавливают, предположительно, загоны для животных — небольшие платформы, выстланные зеленым ковролином. Ещё ниже по улице расположились, по-видимому, киоски для торговли, а у здания Театра драмы имени Мажита гафури выросли два приземистых деревянных домика.