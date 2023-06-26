Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси

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Сегодня, 26 июня, в Уфе стартует десятый юбилейный форум регионов России и Беларуси. В связи с подготовкой к проведению форума в центре города перекрыли несколько улиц в районе Конгресс-холла «Торатау». Однако добраться до Конгресс-холла и площади Салавата Юлаева оказалось непросто не только автомобилистам, но и пешеходам. Подробнее о том, как выглядит подготовка к форуму — в материале Mkset.
Проезд к «Торатау» ограничен буквально со всех сторон. Для проезда недоступны улицы Гафури, Аксакова, Гоголя, Заки Валиди и Театральная. Трудности возникают и у пешеходов — на всех прилегающих к Конгресс-холлу улицах установлены ограждения. К примеру, пройти просто так к памятнику Салавату Юлаеву не получится: придется обходить по газону или через парк Ватан.
Неподалеку от места, где ранее располагались палатки с аттракционами, сейчас стоит огромный белый шатёр с символикой фестиваля — флагами России и Беларуси. Примечательно, что на этой неделе между владельцами аттракционов и представителями городской администрации. К тем якобы пришли с незаконным требованием освободить территорию. Подробнее о сложившейся там ситуации Mkset рассказывал здесь.
Сразу за главным шатром располагаются ведется установка нескольких юрт — конференционных залов. Сами юрты представляют собой небольшое круглое здание с панорамными окнами, прикрытое сверху плотной бежевой тканью с национальным орнаментом.
Вся улица Заки Валиди от телецентра и до пересечения с улицей Цюрупы полностью перекрыта. Очевидно, она в рамках форума она станет чем-то вроде выставочного центра под открытым небом. Уже сейчас здесь выставлены различные образцы сельскохозяйственной техники: комбайны, грузовики, тракторы. Далее, спускаясь вниз, ближе к СК «Динамо» можно увидеть, как рабочие устанавливают, предположительно, загоны для животных — небольшие платформы, выстланные зеленым ковролином. Ещё ниже по улице расположились, по-видимому, киоски для торговли, а у здания Театра драмы имени Мажита гафури выросли два приземистых деревянных домика.
Программа форума в этом году обещает быть разнообразной. Помимо деловой части, предназначенной в основном для заключения сделок и соглашений о сотрудничестве, ожидается также обширная культурная программа. По информации регионального Минкульта, в дни проведения форума в Уфе состоится фестиваль национальных культур «Улица Дружбы», различные мастер-классы, показ мод и многое другое. К примеру, ранее стало известно, что в Уфе выступят Лариса Долина, Таисися Повалий, «Песняры» и многие другие.