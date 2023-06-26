БНА «Траст» продает на торгах «Балтийского лизинга»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Начальная цена — 20,4 млрд руб. Заявки принимаются до 10 августа, сообщает пресс-служба банка.
В группу компаний «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы).
«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. На 1 июня 2023 года размер лизингового портфеля группы компаний составил 118 млрд руб. Чистая прибыль за пять месяцев предварительно составила 2,04 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) — 30,7%.
Основную долю (61%) портфеля «Балтийского лизинга» занимает автотранспорт, 15% приходится на строительное оборудование и спецтехнику. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.
«"Балтийский лизинг» — финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром. Объем нового бизнеса группы, как и ее чистая прибыль, растет, несмотря на турбулентность в экономике. За 2022 год под управлением «Траста» компания заработала на 25% больше, чем в 2021 году, — 3,8 млрд рублей», — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.