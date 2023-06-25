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Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности в регионе

25 июня 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Башкирии в течение ближайших суток местами сохранится чрезвычайная пожароопасность, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, по информации ведомства, с 20:00 25 июня до 20:00 26 июня в отдельных районах ожидаются грозы и порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11°, днем +16, +21°.

Жителям республики напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на улице во время грозы и порывистого ветра.

Отметим, что в Башкирии в течение ближайших нескольких дней, несмотря на потепление до +23 градусов, ожидается пасмурная погода с осадками. По данным синоптиков Башгидрометцентра, местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода#МЧС#Гроза#Ветер
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