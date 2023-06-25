Что будет с вагнеровцами, которые участвовали в военном мятеже

Как сообщил Песков, заключение контрактов будет происходить на добровольной основе. Также он отметил, что «были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись». Более того, по его словам, для того, чтобы вернуться к местам постоянного дислоцирования они запросили сопровождение ГАИ и другую помощь.