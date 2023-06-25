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Что будет с вагнеровцами, которые участвовали в военном мятеже

25 июня 2023, 05:14
Фото: 1MI

Власти не будут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже

Часть бойцов ЧВК «Вагнер», изначально отказавшаяся от участия в «походе» основателя компании Евгения Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Как сообщил Песков, заключение контрактов будет происходить на добровольной основе. Также он отметил, что «были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись». Более того, по его словам, для того, чтобы вернуться к местам постоянного дислоцирования они запросили сопровождение ГАИ и другую помощь.

«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК „Вагнер“ вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом „походе“, — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также сообщил, что власти не намерены преследовать бойцов, принявших участие в «походе» с учетом их заслуг на фронте.

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#Азамат Нухов#Общество
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