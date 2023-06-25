Что будет с вагнеровцами, которые участвовали в военном мятеже

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Как сообщил Песков, заключение контрактов будет происходить на добровольной основе. Также он отметил, что «были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись». Более того, по его словам, для того, чтобы вернуться к местам постоянного дислоцирования они запросили сопровождение ГАИ и другую помощь.
«Была достигнута договоренность о том, что ЧВК „Вагнер“ вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом „походе“, — заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков также сообщил, что власти не намерены преследовать бойцов, принявших участие в «походе» с учетом их заслуг на фронте.