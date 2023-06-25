В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности смертельных ДТП в Башкирии

Так, первый инцидент произошел минувшей ночью на Южном обходе села Иглино. Водитель за рулем Peugeot допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм, его 38-летняя пассажирка госпитализирована. Отмечается, что у погибшего не было водительских прав.