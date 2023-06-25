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В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности смертельных ДТП в Башкирии

25 июня 2023, 08:50
Фото: 1MI

Три смертельных ДТП произошли в Башкирии в течение суток

За сутки на дорогах Башкирии произошло три ДТП с летальным исходом, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов

Так, первый инцидент произошел минувшей ночью на Южном обходе села Иглино. Водитель за рулем Peugeot допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм, его 38-летняя пассажирка госпитализирована. Отмечается, что у погибшего не было водительских прав.

Фото: Владимир Севастьянов// Telegram

В Аургазинском районе на 3 км автодороги Кшанны-Болотино 47-летний водитель за рулём отечественной легковушки совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина скончался на месте.

Фото: Владимир Севастьянов// Telegram

Позднее смертельное ДТП произошло в Мечетлинском районе на 6 км автодороги Алегазово-Бургаджино. Там 48-летний мужчина за рулём Great Wall совершил опрокидывание. Прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать смерть мужчины.

Фото: Владимир Севастьянов// Telegram
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Транспорт#Дороги#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Автомобиль#Происшествия
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