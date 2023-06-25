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Прямой рейс из Уфы в Астану запустят уже в следующем месяце

25 июня 2023, 03:15
Фото: 1MI

Прямые еженедельные рейсы из Уфы в Астану возобновятся с 11 июля

О возобновлении прямого авиасообщения со столицей республики Казахстан заявил глава Башкирии Радий Хабиров

Сообщается, что рейсы будут еженедельно выполняться на воздушных суднах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings по вторникам в 18:00. Время пребывания в воздухе составит порядка 1 часа 50 минут.

Помимо этого с 11 июля из уфимского аэропорта будет запущен дополнительный рейс в бывшую столицу республики Казахстан — Алматы. На еженедельной основе будет выполняться два авиарейса — во вторник и в субботу.

Напомним, ранее стало известно, из Уфы увеличили количество авиарейсов в Анаталию. По информации уфимского аэропорта, выполнение авиаперелётов на ежедневной основе будет выполнять авиакомпания Corendon Airlines.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Самолеты#Аэропорт#Международный аэропорт#Авиакомпании
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