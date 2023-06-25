Прямой рейс из Уфы в Астану запустят уже в следующем месяце

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Сообщается, что рейсы будут еженедельно выполняться на воздушных суднах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings по вторникам в 18:00. Время пребывания в воздухе составит порядка 1 часа 50 минут.
Помимо этого с 11 июля из уфимского аэропорта будет запущен дополнительный рейс в бывшую столицу республики Казахстан — Алматы. На еженедельной основе будет выполняться два авиарейса — во вторник и в субботу.
Напомним, ранее стало известно, из Уфы увеличили количество авиарейсов в Анаталию. По информации уфимского аэропорта, выполнение авиаперелётов на ежедневной основе будет выполнять авиакомпания Corendon Airlines.