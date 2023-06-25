«Печальное зрелище»: жители Уфы возмутились внешним видом городской набережной

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Деревья на уфимской набережной, по словам посетителей, в настоящий момент находятся в плачевном состоянии, сообщает телеграм-канал «Уфа с огоньком».
— «Зачем они тогда там, если не ухаживают за ними. Печальное зрелище», — пишут пользователи сети.
Напомним, ранее Набережную реки букально затопило. Фотографиями с места подтопления одной из главных уфимских достопримечательностей поделились читатели Mkset. На кадрах видно, как река вышла из берегов и водная гладь покрыла собой пешеходные дорожки, оставив далеко позади ограждения бетонных плит.