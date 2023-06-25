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«Печальное зрелище»: жители Уфы возмутились внешним видом городской набережной

25 июня 2023, 09:46
Посетители обратили внимание на состояние зеленых насаждений на уфимской набережной

Деревья на уфимской набережной, по словам посетителей, в настоящий момент находятся в плачевном состоянии, сообщает телеграм-канал «Уфа с огоньком».

— «Зачем они тогда там, если не ухаживают за ними. Печальное зрелище», — пишут пользователи сети.
Фото: "Уфа с огоньком"// Telegram

Напомним, ранее Набережную реки букально затопило. Фотографиями с места подтопления одной из главных уфимских достопримечательностей поделились читатели Mkset. На кадрах видно, как река вышла из берегов и водная гладь покрыла собой пешеходные дорожки, оставив далеко позади ограждения бетонных плит.

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#Азамат Нухов#Город#Летний оздоровительный отдых#Набережная
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