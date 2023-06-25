Названы районы Уфы, где больше всего безработных

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:50
Так, наиболее высокий уровень безработицы по состоянию на начало лета был зафиксирован в Ленинском районе Уфы — 0,8%. На втором месте Орджоникидзевский район — 0,69%. На третьей строчке антирейтинга расположился Октябрьский район — 0,68%.
В Кировском районе Уфы процент безработицы составил 0,66%. В Калининском — 0,58%. Замыкает антирейтинг Советский район, где уровень безработицы, по данным статистики, составил 0,41%.