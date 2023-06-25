Названы районы Уфы, где больше всего безработных

Так, наиболее высокий уровень безработицы по состоянию на начало лета был зафиксирован в Ленинском районе Уфы — 0,8%. На втором месте Орджоникидзевский район — 0,69%. На третьей строчке антирейтинга расположился Октябрьский район — 0,68%.