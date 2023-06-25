Дожди и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии на этой неделе

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Так, сегодня, 25 июня на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +18, +23°, по югу до +14°.
В понедельник, 26 июня, местами вновь пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем потеплеет до +17, +22°.
Во вторник, 27 июня, существенных осадков не прогнозируется, однако в южных районах республики все же пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +18, +23°.