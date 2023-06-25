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Дожди и грозы: какая погода ждет жителей Башкирии на этой неделе

25 июня 2023, 06:54

В Башкирии ожидается потепление до +23 градусов

Несмотря на потепление, в республике сохранится облачная погода с осадками, сообщает Башгидрометцентр

Так, сегодня, 25 июня на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +18, +23°, по югу до +14°.

В понедельник, 26 июня, местами вновь пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем потеплеет до +17, +22°.

Во вторник, 27 июня, существенных осадков не прогнозируется, однако в южных районах республики все же пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +18, +23°.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода на лето#Погода#Грозы#Дожди и грозы
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