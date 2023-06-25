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Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с аварийным памятником в центре Уфы

25 июня 2023, 05:54
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по факту разрушения «Казарм внутренней стражи» в Уфе, сообщается на сайте СК РФ

Сообщается, что глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета Башкирии Владимиру Архангельскому подготовить доклад об обстоятельствах инцидента. Подчеркивается, что власти уже долгое время игнорируют аварийное состояние, в котором находится объект культурного наследия, несмотря на то, что на данный момент там проживает порядка ста человек.

— Следственными органами СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, два обрушения потолочных перекрытий второго этажа произошло в здании ОКН «Казармы внутренней стражи» по улице Карла Маркса, 55/1 в самом центре Уфы. При этом, по словам градозащитницы Эльзы Маулимшиной, несколькими годами ранее в этом же здании частично обрушилась крыша.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Объект культурного наследия#Охрана объектов культурного наследия#Аварийные дома#Переселение из аварийного жилья#Город
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