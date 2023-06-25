Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с аварийным памятником в центре Уфы

Сообщается, что глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета Башкирии Владимиру Архангельскому подготовить доклад об обстоятельствах инцидента. Подчеркивается, что власти уже долгое время игнорируют аварийное состояние, в котором находится объект культурного наследия, несмотря на то, что на данный момент там проживает порядка ста человек.