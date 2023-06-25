Бастрыкин поручил провести проверку по ситуации с аварийным памятником в центре Уфы

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Сообщается, что глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета Башкирии Владимиру Архангельскому подготовить доклад об обстоятельствах инцидента. Подчеркивается, что власти уже долгое время игнорируют аварийное состояние, в котором находится объект культурного наследия, несмотря на то, что на данный момент там проживает порядка ста человек.
— Следственными органами СК России по Республике Башкортостан организована процессуальная проверка, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, — сообщается на сайте ведомства.
Напомним, два обрушения потолочных перекрытий второго этажа произошло в здании ОКН «Казармы внутренней стражи» по улице Карла Маркса, 55/1 в самом центре Уфы. При этом, по словам градозащитницы Эльзы Маулимшиной, несколькими годами ранее в этом же здании частично обрушилась крыша.