В Башкирии изменился перечень зон экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях

Постановлением правительства Башкирии скорректирован перечень зон экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. Речь идет об объектах и территориях, относящихся к зоне экстренного оповещения по разным критериям, среди которых возможное затопление, химическое заражение, опасность лесных пожаров и прочие опасные и чрезвычайные явления. Полный список опубликован на сайте нормативно-правовых актов.