В Башкирии изменился перечень зон экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Постановлением правительства Башкирии скорректирован перечень зон экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. Речь идет об объектах и территориях, относящихся к зоне экстренного оповещения по разным критериям, среди которых возможное затопление, химическое заражение, опасность лесных пожаров и прочие опасные и чрезвычайные явления. Полный список опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
В Уфе это территории важных промышленных и инфраструктурных объектов, заводов (нефтяных, моторостроительного, мясо- молкомбинатов) и унитарных предприятий, всего в скорректированном перечне 58 объектов. Вошли туда и крупнейшие республиканские предприятия-гиганты.