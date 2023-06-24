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В Башкирии изменился перечень зон экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях

24 июня 2023, 12:22
Фото: 1MI

В Башкирии подписали постановление о изменении перечня зон экстренного оповещения

Постановление правительства республики за подписью Андрея Назарова опубликовано на портале НПА 24 июня.

Постановлением правительства Башкирии скорректирован перечень зон экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. Речь идет об объектах и территориях, относящихся к зоне экстренного оповещения по разным критериям, среди которых возможное затопление, химическое заражение, опасность лесных пожаров и прочие опасные и чрезвычайные явления. Полный список опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

В Уфе это территории важных промышленных и инфраструктурных объектов, заводов (нефтяных, моторостроительного, мясо- молкомбинатов) и унитарных предприятий, всего в скорректированном перечне 58 объектов. Вошли туда и крупнейшие республиканские предприятия-гиганты.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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