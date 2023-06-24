Стало известно по каким улицам в Уфе ограничат движение автомобилей

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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В рабочую субботу власти Уфы сообщили о том какие улицы в башкирской столицы будут перекрыты в выходную среду 28 июня. В этот день мусульмане отметят один из самых главных праздников Курбан-байрам, а праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях
Для религиозных обрядов жертвоприношения будут работать две специальные площадки — перед ТЦ «Караван» (вблизи поселка Зинино) и на территории ныне не работающего Северного автовокзала.
Власти подчеркивают, что ритуальному жертвоприношению будет обеспечен строгий ветеринарный контроль
Что касается ограничений движения, то 28 июня с 6:00 до 15:00 в Уфе ограничат движение крайние правые полосы по ул. Тукаева (от Цюрупы до Расулева) и Комарова (вдоль мечети «Ляля-тюльпан»)
Также с 0:00 до 15:00 в Уфе закроют участок ул. Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.
Напомним, с 18 июня по 3 июля в Уфе закрыто движение по улице Заки Валиди от пересечения с Гафури и до Советской.