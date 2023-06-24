Стало известно по каким улицам в Уфе ограничат движение автомобилей

В рабочую субботу власти Уфы сообщили о том какие улицы в башкирской столицы будут перекрыты в выходную среду 28 июня. В этот день мусульмане отметят один из самых главных праздников Курбан-байрам, а праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях