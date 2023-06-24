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Стало известно по каким улицам в Уфе ограничат движение автомобилей

24 июня 2023, 08:38
Фото: 1MI

Какие улицы в Уфе будут закрыты 28 июня в связи с празднованием Курбан-байрама

Об ограничениях движения на Курбан-байрам сообщили в мэрии Уфы 24 июня.

В рабочую субботу власти Уфы сообщили о том какие улицы в башкирской столицы будут перекрыты в выходную среду 28 июня. В этот день мусульмане отметят один из самых главных праздников Курбан-байрам, а праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях

Для религиозных обрядов жертвоприношения будут работать две специальные площадки — перед ТЦ «Караван» (вблизи поселка Зинино) и на территории ныне не работающего Северного автовокзала.

Власти подчеркивают, что ритуальному жертвоприношению будет обеспечен строгий ветеринарный контроль

Что касается ограничений движения, то 28 июня с 6:00 до 15:00 в Уфе ограничат движение крайние правые полосы по ул. Тукаева (от Цюрупы до Расулева) и Комарова (вдоль мечети «Ляля-тюльпан»)

Также с 0:00 до 15:00 в Уфе закроют участок ул. Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.

Напомним, с 18 июня по 3 июля в Уфе закрыто движение по улице Заки Валиди от пересечения с Гафури и до Советской.

В Уфе перекроют улицу Чернышевского
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Общественный транспорт#Дороги#Транспорт
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