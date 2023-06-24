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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:46

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Стало известно где приземлился правительственный самолет вылетевший из Уфы

24 июня 2023, 09:38

Вылетевший из Уфы самолёт для чиновников с бортномером 96017 приземлился в Москве

Кто и зачем вылетел из Уфы в Москву все еще неизвестно.

В Москве в 12:24 по московскому времени в аэропорту Внуково приземлился спецборт вылетевший из Уфы около 12 часов по местному времени. Около 12 часов по уфимскому времени из Уфы вылетел самолет специального летного эскадрона, зафиксировал Flight Radar 24 июня.

За полетом ИЛ-96 из Уфы наблюдали 5 500 пользователей сервиса.

До сегодняшнего дня правительственный борт появлялся в Уфе в день прощания с первым президентом республики Башкортостан Муртазой Рахимовым 13 января 2023 года.

Из Уфы вылетел правительственный борт
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