Стало известно где приземлился правительственный самолет вылетевший из Уфы

В Москве в 12:24 по московскому времени в аэропорту Внуково приземлился спецборт вылетевший из Уфы около 12 часов по местному времени. Около 12 часов по уфимскому времени из Уфы вылетел самолет специального летного эскадрона, зафиксировал Flight Radar 24 июня.