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«Распри на руку врагу»: спикер парламента Башкирии жестко высказался о попытке мятежа

24 июня 2023, 12:53
Фото: https://vk.com/Государственное собрание - курултай РБ

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев высказался о попытке вооруженного мятежа

Сообщение с комментариями о мятеже появилось на сайте Курултая Башкирии 24 июня.

Вслед за президентом Российской федерации Владимиром Путиным о ситуации с попыткой вооруженного мятежа, совершенной главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным высказались первые лица Башкирии, а именно глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и советник главы республике по взаимодействию с военнослужащими в зоне СВО Алик Камалетдинов.

Спикер республиканского парламента также поддержал позицию президента Путина по поводу попытки вооруженного мятежа и заявил, что «любые внутренние распри — на руку врагу». Толкачев также сообщил, что сегодня Россия «находится под жестким прессингом со стороны коллективного Запада, на выполнение задачи по уничтожению России брошены огромные ресурсы».

В сообщении спикера Курултая Башкирии сказано, что «особенно печально, что в такое время находятся люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, ударить в спину, ставя свои амбиции и взгляды превыше интересов Родины».

Однако Константин Толкачев выразил уверенность в том, что попытки внутреннего врага ослабить страну через раскол и смуту будут пресечены и заявил, что президент четко сформулировал задачу по противодействию внутренней угрозе, и она будет выполнена.

— Многие бойцы из Башкортостана сражаются на передовой, исполняя свой конституционный долг по защите страны. Вся республика помогает бойцам, поддерживает армию и Верховного Главнокомандующего. И ничьи корыстные интересы не могут этого изменить. Башкортостан был и будет надежным тылом и опорой, — высказался Константин Толкачев, завершив фразой-девизом «Когда мы едины, мы — непобедимы!».
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