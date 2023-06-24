«Распри на руку врагу»: спикер парламента Башкирии жестко высказался о попытке мятежа

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Вслед за президентом Российской федерации Владимиром Путиным о ситуации с попыткой вооруженного мятежа, совершенной главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным высказались первые лица Башкирии, а именно глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и советник главы республике по взаимодействию с военнослужащими в зоне СВО Алик Камалетдинов.
Спикер республиканского парламента также поддержал позицию президента Путина по поводу попытки вооруженного мятежа и заявил, что «любые внутренние распри — на руку врагу». Толкачев также сообщил, что сегодня Россия «находится под жестким прессингом со стороны коллективного Запада, на выполнение задачи по уничтожению России брошены огромные ресурсы».
В сообщении спикера Курултая Башкирии сказано, что «особенно печально, что в такое время находятся люди, которые пытаются воспользоваться ситуацией, ударить в спину, ставя свои амбиции и взгляды превыше интересов Родины».
Однако Константин Толкачев выразил уверенность в том, что попытки внутреннего врага ослабить страну через раскол и смуту будут пресечены и заявил, что президент четко сформулировал задачу по противодействию внутренней угрозе, и она будет выполнена.
— Многие бойцы из Башкортостана сражаются на передовой, исполняя свой конституционный долг по защите страны. Вся республика помогает бойцам, поддерживает армию и Верховного Главнокомандующего. И ничьи корыстные интересы не могут этого изменить. Башкортостан был и будет надежным тылом и опорой, — высказался Константин Толкачев, завершив фразой-девизом «Когда мы едины, мы — непобедимы!».