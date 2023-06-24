Путин подписал закон — задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. В соответствии с новым законом за нарушение режима военного положения гражданам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Что касается должностных лиц, то им за нарушение режима военного положения грозит арест на тот же срок либо штраф от 1 до 2 тысяч рублей.
Если при совершении нарушений режима будет использовано некое транспортное средство, то оно может быть конфисковано.
Напомним, на сегодняшний день военное положение введено только в новых регионах, а именно в Луганской и Донецкой республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также напомним и о том, что сегодня 24 июня в трех регионах Российской Федерации ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.