Путин подписал закон — задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

Напомним, на сегодняшний день военное положение введено только в новых регионах, а именно в Луганской и Донецкой республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также напомним и о том, что сегодня 24 июня в трех регионах Российской Федерации ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.