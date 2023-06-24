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Путин подписал закон — задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

24 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI

В России за нарушение режима военного положения будут задерживать на 30 суток

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 24 июня.

Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. В соответствии с новым законом за нарушение режима военного положения гражданам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток. Что касается должностных лиц, то им за нарушение режима военного положения грозит арест на тот же срок либо штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Если при совершении нарушений режима будет использовано некое транспортное средство, то оно может быть конфисковано.

Напомним, на сегодняшний день военное положение введено только в новых регионах, а именно в Луганской и Донецкой республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также напомним и о том, что сегодня 24 июня в трех регионах Российской Федерации ввели режим контртеррористической операции. Он будет действовать в Москве, а также в Воронежской и Московской областях. Данный режим был введен после попытки вооруженного мятежа, в котором подозревают главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Что сказал Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с мятежом ЧВК «Вагнер»
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#Владимир Путин#Общество#Ирина Деревянчук
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