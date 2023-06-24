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Published Сегодня, 15:25

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Отпуск на море: под угрозой ли автобусные туры из Уфы на юг России?

24 июня 2023, 15:25
Фото: 1MI
Одним из популярных летних туров на море у россиян является автобусные туры, однако Ассоциация Туроператоров в своих социальных сетях уже сообщила об отмене рейсов в южном направлении.
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Отдых

Сегодня, 24 июня, отменяются автобусные рейсы в южном направлении. Как сообщает Ассоциация Туроператоров в своих социальных сетях, причина кроется в перекрытых трассах.

Так, отменили запланированный на 20:00 рейс в Анапу со станции «Новоясеневская». По завтрашним рейсам в Анапу, Геленджик и Новороссийск также не дают гарантий на то, что они состоятся.

Между тем, из Уфы также курсируют автобусные туры в Абхазию, Анапу, Крым. Корреспонденту Mkset в турагентствах сообщили, что подобные туры на море из Уфы в ближайшее время отменять не планируют, отмечая, что едут другими маршрутами.

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