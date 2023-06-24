Соседние с Башкортостаном регионы поддержали Владимира Путина в ситуации с ЧВК Вагнер

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
После заявления Владимира Путина о необходимости консолидации и общей ответственности, главы регионов России выразили свою поддержку лидеру РФ и призвали граждан сохранять спокойствие и порядок. Одним из первых в ПФО в поддержку позиции президента выступил раис Татарстана Рустам Минниханов.
Из соседних с Башкирией регионов обращение президента прокомментировали в Татарстане, республике Удмуртия, в Челябинской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае и в Свердловской области.
Вот актуальный на 14:46 список губернаторов Приволжского федерального округа высказался в поддержку обращения президента России Владимира Путина:
— Рустам Минниханов, Татарстан
— Глеб Никитин, Нижегородская область
— Дмитрий Махонин, Пермский край
— Юрий Зайцев, Марий Эл
— Дмитрий Бречалов, Удмуртия
— Олег Николаев, Чувашия
— Алексей Русских, Ульяновская область
Напомним, минувшей ночью в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации вооруженного мятежа. Поисходящее в стране в связи с этим уже прокомментировал президент Путин в видеообращении.