На 61 году жизни скончался бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков

23 июня из жизни ушел бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков. В мае ему исполнилось 60 лет. Причины гибели тренера не сообщаются. Спортсмен работал в столичном клубе на протяжении 7 лет, с 2014 по 2021 год.