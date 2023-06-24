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На 61 году жизни скончался бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков

24 июня 2023, 05:22
Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

В возрасте 60 лет из жизни ушел экс-тренер ФК «Уфа» по вратарям Юрий Перескоков

Перескоков тренировал футболистов долгих 7 лет, с 2014 по 2021 год, о его смерти сообщила пресс-служба ФК «Уфа» 23 июня.

23 июня из жизни ушел бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков. В мае ему исполнилось 60 лет. Причины гибели тренера не сообщаются. Спортсмен работал в столичном клубе на протяжении 7 лет, с 2014 по 2021 год.

Клуб выразил искренние соболезнования семье и близким Юрия Перескокова.

Напомним, в последнее время ФК «Уфа» постоянно находится и инфополе в связи с глобальными изменениями в руководстве клуба. Так у «Уфы» сменилось руководства и пост освобожденный Шамилем Газизовым занял спортивный функционер и судья Александр Егоров. Главный тренер ФК «Уфа» теперь Александр Гуренко, ранее тренировавший московский «Локомотив».

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Футбол#Новости Уфы#Новости Башкирии
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