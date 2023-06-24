На 61 году жизни скончался бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
23 июня из жизни ушел бывший тренер ФК «Уфа» Юрий Перескоков. В мае ему исполнилось 60 лет. Причины гибели тренера не сообщаются. Спортсмен работал в столичном клубе на протяжении 7 лет, с 2014 по 2021 год.
Клуб выразил искренние соболезнования семье и близким Юрия Перескокова.
Напомним, в последнее время ФК «Уфа» постоянно находится и инфополе в связи с глобальными изменениями в руководстве клуба. Так у «Уфы» сменилось руководства и пост освобожденный Шамилем Газизовым занял спортивный функционер и судья Александр Егоров. Главный тренер ФК «Уфа» теперь Александр Гуренко, ранее тренировавший московский «Локомотив».