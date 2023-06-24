Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал заявление Радия Хабирова в поддержку Путина

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев высказал поддержку заявлению Радия Хабирова о том, что «Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина».