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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал заявление Радия Хабирова в поддержку Путина

24 июня 2023, 10:51
Фото: 1MI

Уфа с Президентом Российской Федерации: Мавлиев прокомментировал обращение Путина

Глава администрации Уфы присоединился к поддержке заявлений президента и главы республики о мятеже в стране 24 июня.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев высказал поддержку заявлению Радия Хабирова о том, что «Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина».

Ратмир Мавлиев в свойственной ему лаконичной манере в своих соцсетях сообщил, что «Уфа с Президентом Российской Федерации» и приложил ссылку на заявление главы Башкирии Радий Хабирова.

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