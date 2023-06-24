Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал заявление Радия Хабирова в поддержку Путина

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев высказал поддержку заявлению Радия Хабирова о том, что «Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки Владимира Владимировича Путина».
Ратмир Мавлиев в свойственной ему лаконичной манере в своих соцсетях сообщил, что «Уфа с Президентом Российской Федерации» и приложил ссылку на заявление главы Башкирии Радий Хабирова.