Известно, какую сумму будут выделять из бюджета Уфы на похороны погибших в СВО

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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21 июня стало известно, что Горсовет Уфы принял решение бесплатно хоронить погибших в ходе СВО, сообщалось, что погребение погибших военнослужащих возьмет на себя городской бюджет. Тогда же сообщалось, что сумму определит уже городская администрация.
23 июня в пресс-службе мэрии Уфы «Ъ-Уфа» рассказали, что в администрации Уфы установили предельную сумму, Предельная стоимость услуги составит до 100 тысяч рублей, а сам документ сейчас находится на стадии подписания.
Для понимания того, в какую сумму в наше время обходится погребение усопшего можно знакомиться с материалом Mkset, где мы анализировали стоимость похорон. И самый бюджетный вариант погребения усопшего обойдется приблизительно в 40 тысяч рублей.