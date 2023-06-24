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Известно, какую сумму будут выделять из бюджета Уфы на похороны погибших в СВО

24 июня 2023, 04:46
Фото: 1MI

Стоимость организации похорон погибших в СВО из бюджета Уфы составит 100 тысяч рублей

Нормативно-правовой акт находится в стадии подписания, сообщили в мэрии Уфы «Ъ-Уфа» 23 июня.

21 июня стало известно, что Горсовет Уфы принял решение бесплатно хоронить погибших в ходе СВО, сообщалось, что погребение погибших военнослужащих возьмет на себя городской бюджет. Тогда же сообщалось, что сумму определит уже городская администрация.

23 июня в пресс-службе мэрии Уфы «Ъ-Уфа» рассказали, что в администрации Уфы установили предельную сумму, Предельная стоимость услуги составит до 100 тысяч рублей, а сам документ сейчас находится на стадии подписания.

Для понимания того, в какую сумму в наше время обходится погребение усопшего можно знакомиться с материалом Mkset, где мы анализировали стоимость похорон. И самый бюджетный вариант погребения усопшего обойдется приблизительно в 40 тысяч рублей.

Горсовет принял новое решение касаемо участников СВО из Уфы
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#18+#СВО
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