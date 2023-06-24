Хабиров высказался о том как в Уфе пройдет ряд важных мероприятий в непростое время

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:06
Радий Хабиров выразил поддержку обращению Владимира Путина касательно мятежа в стране. Что сказал глава республики мы сообщили здесь, однако помимо федеральной повестки глава высказался и о том, что регион сейчас проводит ряд важных мероприятий.
— Что касается Башкортостана — у нас все нормально. Мы спокойно живём, работаем. В республике проходит ряд очень важных мероприятий. Но в это непростое время мы должны идти рядом с Президентом. Любые его решения республика будет выполнять безукоризненно, точно и жёстко, — сообщил Радий Хабиров.
Напомним, 24 июня в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров поприветствовал участников Форума молодёжи России и Беларуси. Масштабное событие открыло программу мероприятий X юбилейного Форума регионов двух стран, который пройдёт в Уфе с 26 по 28 июня 2023 года.