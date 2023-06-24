400 тысяч за место: что происходит с ценами на авиа и ж/д билеты из Уфы за границу

В Анталию билеты дешевле почти в два раза. Самый дешевый (в пути 1 день и 15 часов) стоит 18 835 рублей, а вот за самый быстрый почти двенадцатичасовой перелет с пересадкой в Москве придется заплатить уже порядка 70 тысяч рублей. В Аланью самый дешевый билет — 18 650 рублей, однако с пересадкой во Внуково и общим временем в пути 2 дня и 17 часов. Самый быстрый рейс стоит уже 106 482 рубля.