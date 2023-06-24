400 тысяч за место: что происходит с ценами на авиа и ж/д билеты из Уфы за границу

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В столицу Казахстана самый дешевый авиаперелет обойдется в 22 754 рубля, однако с пересадкой в Шереметьево, которая займет 2 дня и 3 часа. Общее время в пути — 2 дня и 14 часов. Самый быстрый перелет с пересадками в Шереметьево и в аэропорту Костаная обойдется в 71 648 рублей, время в пути составит почти 12 часов.
ЖД билетов в Астану из Уфы на 24 июня — нет.
В Алматы самый дешевый билет на самолет стоит 31 730 рублей, время в пути 2 дня и 10 часов. Самый быстрый — 63 102 рубля, время в пути почти 17 часов.
Прямых рейсов на поезд из Уфы в Алматы есть только с пересадками в Красноярске и Новосибирске. Стоимость билетов от 14 679 и от 20 тысяч рублей.
Дешевле всего из Уфы полететь в Актау, билет на самолет стоит почти 19 тысяч рублей, однако с двухдневной пересадкой в Домодедово. Билет на самый быстрый авиаперелет (17 часов и 35 минут) сейчас стоит 52 440 рублей.
Добраться до Актау на поезде прямым рейсом также не получится, билеты на 24 июня есть только с пересадкой в Абдулино и в Самаре. Стоимость таких билетов от 16 062 рублей.
Самый дешевый билет на самолет из Уфы до Баку сейчас стоит 18 728 рублей с двухдневной пересадкой в аэропорту Домодедово. Самый быстрый семнадцатичасовой перелет будет стоить уже 52 440 рублей.
Добраться в город Гянджа из Уфы на самолете будет уже дороже — 47 053 рубля за самый дешевый билет и 61 735 рублей за самый быстрый.
К сожалению, прямым рейсом в крупнейший город Турции Стамбул на самолете уже не добраться. На момент написания публикации самый дешевый авиабилет стоил 21 299 рублей, однако время в пути составляет 1 день и 11 часов. Не критично отличается ситуация с билетами в Анкару — 30 427 рублей, но время в пути составит и вовсе 2 дня и 2 часа. Тринадцатичасовой перелет из уфимского аэропорта в Анкару сейчас стоит 36 015 рублей.
В Анталию билеты дешевле почти в два раза. Самый дешевый (в пути 1 день и 15 часов) стоит 18 835 рублей, а вот за самый быстрый почти двенадцатичасовой перелет с пересадкой в Москве придется заплатить уже порядка 70 тысяч рублей. В Аланью самый дешевый билет — 18 650 рублей, однако с пересадкой во Внуково и общим временем в пути 2 дня и 17 часов. Самый быстрый рейс стоит уже 106 482 рубля.
В столицу Грузии Тбилиси добраться можно минимально за 36.5 тысячи рублей, время в пути 2 дня и 6 часов. Пятнадцатичасовой перелет обойдется уже почти в 163,5 тысячи рублей. Отметим, что в двух случаях перелеты с пересадками.
Значительно дороже будет добираться до Батуми — 77 236 рублей и 464 305 рублей за самый дешевый и быстрый перелеты соответственно.
В Ереван добраться можно минимально за 38 136 рублей, время в пути 1 день и 1 час. Девятичасовой перелет обойдется уже почти в 155 тысяч рублей. Отметим, что в двух случаях перелеты с пересадками.
В Гюмри перелет будет дешевле, однако пожертвовать придется временем. Так, самый дешевый билет стоит 37, 5 тысячи рублей, время в пути 2 дня и 20 часов. Самый быстрый — 61 354 рублей, время в пути почти 15 часов.