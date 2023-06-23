Жена Юрия Шатунова сделала заявление спустя год после загадочной смерти певца

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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23 июня прошлого года не стало легендарного певца и фронтмена группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Певец ушел из жизни неожиданно и в весьма молодом возрасте, ему было всего 48 лет и за столь короткую жизнь он успел полюбиться нескольким поколениям россиян. Спустя год после его ухода из жизни могила артиста на Троекуровском кладбище в Москве утопает в цветах.
— Уважаемые поклонники! Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь. Ровно год назад все изменилось, и эти изменения было непросто принять. И сегодня я бы хотела не только вспомнить о Юре, но и поблагодарить всех вас — его миллионную армию поклонников — за то, что вы есть, за то, что вы с нами. За то, что не забываете Юру, слушаете его песни, сохраняете добрую память о нём, а значит, он продолжает жить в ваших сердцах и в ваших душах — до тех пор, пока о нём помнят и любят. И он этого заслужил. Ведь он был не только великим артистом, легендой 4-х поколений, любимый миллионами людей со всех уголков планеты, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом. Он многое дал мне и детям, был надежной опорой для семьи и близких. Всегда помогал и приходил на помощь друзьям. А вам он дарил своё творчество, от всей души, с полной отдачей, потому что его песни несли любовь и тепло. И вы это чувствовали. Это невозможно было не почувствовать! Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым… И свет его души будет с нами навечно, — написала Светлана Шатунова пост на официальной странице артиста в социальной сети ВКонтакте.
Сама женщина по информации в прессе живет в Германии. Там же проживают двое их с Юрием Шатуновым детей. Предположительно на сегодняшней панихиде в Москве вдова присутствовать не будет.
В башкирском городе Кумертау, где певец рос, память о нем ранее планировали сохранить аллеей из белых роз, но пока о реализации проекта информации не поступало. Однако в Кумертау именем Юрия Шатунова в Башкирской республиканской гимназии-интернете №3 назвали кабинет музыки. Так, у входа в учебную комнату закреплена памятная табличка с портером артиста и надписью. В Уфе сразу после гибели певца появилось графиити известного художника-оформителя Андрея Миляхова, на которое горожане обрушились с критикой.