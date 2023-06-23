Жена Юрия Шатунова сделала заявление спустя год после загадочной смерти певца



23 июня прошлого года не стало легендарного певца и фронтмена группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Певец ушел из жизни неожиданно и в весьма молодом возрасте, ему было всего 48 лет и за столь короткую жизнь он успел полюбиться нескольким поколениям россиян. Спустя год после его ухода из жизни могила артиста на Троекуровском кладбище в Москве утопает в цветах.