Вслед за осужденным министром Башкирии Кучарбаевым приговор обжаловал Борис Беляев

Стало известно о том, что Борис Беляев, который все еще остается министром жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, будет обжаловать свой приговор, вынесенный Ленинским райсудом. Апелляционную жалобу будет рассматривать уже Верховный суд республики. Дата заседания еще не известна — оно еще не назначено.