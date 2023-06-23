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Вслед за осужденным министром Башкирии Кучарбаевым приговор обжаловал Борис Беляев

23 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев будет обжаловать приговор на 6 лет лишения свободы

О том, что Беляев подал апелляционную жалобу сообщил «Ъ-Уфа» 23 июня.

Стало известно о том, что Борис Беляев, который все еще остается министром жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, будет обжаловать свой приговор, вынесенный Ленинским райсудом. Апелляционную жалобу будет рассматривать уже Верховный суд республики. Дата заседания еще не известна — оно еще не назначено.

Ранее уже сообщалось, что министр строительства и архитектуры республики Башкирии Рамзиль Кучарбаев также подал апелляционную жалобу. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» его будут рассматривать нынешней осенью.

Напомним, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали. Как не признали вины и остальные фигуранты дела.

В пресс-службе правительства Башкирии Mkset тогда сообщили, что сейчас, пока приговор суда еще не вступил в законную силу, преждевременно говорить об увольнении чиновников. Однако сейчас они находятся в колонии.

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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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