Вслед за осужденным министром Башкирии Кучарбаевым приговор обжаловал Борис Беляев

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Стало известно о том, что Борис Беляев, который все еще остается министром жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, будет обжаловать свой приговор, вынесенный Ленинским райсудом. Апелляционную жалобу будет рассматривать уже Верховный суд республики. Дата заседания еще не известна — оно еще не назначено.
Ранее уже сообщалось, что министр строительства и архитектуры республики Башкирии Рамзиль Кучарбаев также подал апелляционную жалобу. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» его будут рассматривать нынешней осенью.
Напомним, 8 июня в Ленинском районном суде города Уфы прозвучал приговор обвиняемым по резонансному «делу министров». Министры ЖКХ и строительства Башкирии Борис Беляев и Рамзиль Кучарбаев получили по 6 лет колонии общего режима, однако вины своей не признали. Как не признали вины и остальные фигуранты дела.
В пресс-службе правительства Башкирии Mkset тогда сообщили, что сейчас, пока приговор суда еще не вступил в законную силу, преждевременно говорить об увольнении чиновников. Однако сейчас они находятся в колонии.