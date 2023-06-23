В Уфе изменится схема движения электротранспорта

Так, маршрут следования трамвая №6 и №8 изменится в субботу, 24 июня, в период с 9:00 до 15:00. Трамвай №6 ездить от остановки «Стадион Гастелло» до остановки «Улица Космонавтов», а №8 — от остановки «Парк им. М. И. Калинина» до остановки «Улица Космонавтов».