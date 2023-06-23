В Уфе изменится схема движения электротранспорта

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Так, маршрут следования трамвая №6 и №8 изменится в субботу, 24 июня, в период с 9:00 до 15:00. Трамвай №6 ездить от остановки «Стадион Гастелло» до остановки «Улица Космонавтов», а №8 — от остановки «Парк им. М. И. Калинина» до остановки «Улица Космонавтов».
Помимо этого в субботу изменится схема движения троллейбусного маршрута № 22 «Колхозный рынок — Ледовый дворец „Уфа — Арена“. Так, с 6:00 до 21:00 24 июня он будет ездить по следующему маршруту: „Бульвар Славы“ — пр. Октября — Шафиева — Р. Зорге — Б. Гражданская — Б. Ибрагимова — Ленина — Революционная — Карла Маркса.
Как пояснили в администрации Уфы, изменения в схеме движения троллейбуса связаны с дорожными работами, которые будут вестись на проспекте Октября от улицы Чудинова до 1629 км.
Напомним, ранее мэрия Москвы на безвозмездной основе передала Уфе несколько трамваев, часть которых уже можно было увидеть на улицах города. Корреспондент Mkset прокатился по городу на одном из новых трамваев и поделился своими впечатлениями тут.