В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с чумой в Башкирии

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация с природными очагами на территориях, граничащих с РФ, находится у ведомства на контроле. Отмечается, что в России уже в течение шести лет не выявлялось случаев заражения чумой.
Проводимые ведомством профилактические мероприятия включают в себя вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов, а также реализацию мер по контролю численности переносчиков заболевания. Каждый год проводятся учения по повышению уровня бдительности медработников к выявлению случаев заражения человека чумой. В энзоотичных по чуме районах страны проводится работа с населением.
Подчеркивается, что научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований. На системной основе проводится мониторинг активности очагов.