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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с чумой в Башкирии

23 июня 2023, 16:00
Фото: 1MI
В ведомстве прокомментировали ситуацию с активизировавшимися природными очагами чумы на территории граничащей с четырьмя субъектами РФ республики Монголия

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, ситуация с природными очагами на территориях, граничащих с РФ, находится у ведомства на контроле. Отмечается, что в России уже в течение шести лет не выявлялось случаев заражения чумой.

Проводимые ведомством профилактические мероприятия включают в себя вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов, а также реализацию мер по контролю численности переносчиков заболевания. Каждый год проводятся учения по повышению уровня бдительности медработников к выявлению случаев заражения человека чумой. В энзоотичных по чуме районах страны проводится работа с населением.

Подчеркивается, что научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора сотрудничают с монгольскими коллегами по изучению, мониторингу и принятию профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований. На системной основе проводится мониторинг активности очагов.

#Азамат Нухов#Общество
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