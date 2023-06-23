В РЭО займутся решением вопроса переполненных мусорных полигонов Липецка

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Published Сегодня, 16:36
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Совокупная мощность 15 мусорных полигонов, расположенных на данный момент на территории Липецкой области, составляет 340 тысяч тонн. В настоящее время данные объекты значительно перегружены. Действуют три объекта обработки отходов общей мощностью 246 тысяч тонн, причем одна сортировка эксплуатируется лишь на 2,9 тысячи тонн, тогда как изначально она была рассчитана на ежегодную обработку 80 тысяч тонн мусора.
По данным, представленным генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, в Липецкой области полигоны переполнены, что грозит образованием обвалов с выходом отходов за границы участков. Подобное ЧП уже имело место, хотя этой ситуации можно было избежать — осенью на одном из полигонов Ленинградской области произошел обвал с выходом мусора за пределы территории объекта. Загрязняется как атмосфера, так и и окружающая среда в целом, большие скопления отходов издают сильный неприятный запах. Не остается сомнений в том, что все мусорные полигоны необходимо рекультивировать. РЭО выразил готовность оказать финансовую поддержку в решении данной проблемы. Об этом сообщает gorod55.ru.
Для спасения территории региона от последствий переполнения мусорных полигонов Липецкая область подписала концессионное соглашение, в соответствии с которым здесь вскоре начнется строительство нового экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн в год. Комплекс будет состоять из объектов размещения и сортировки.
Когда объект начнет работу, в регионе будет утилизироваться не менее половины от общего объема ТКО. Комплекс будет обслуживать как сам Липецк, так и три областных района — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Объект разместят в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка введут в эксплуатацию уже в этом году. В РЭО готовы направить концессионеру (инвестору) средства от облигационного займа в размере до 95% от объема капитальных затрат на первый и второй этапы строительства. Таким образом, объем инвестиций РЭО составит 2,6 млрд рублей с учетом НДС.
Согласно заявлению Андрея Трофименкова, зампредседателя Общественной палаты Липецкой области, допустимость строительства экотехнопарка с точки зрения воздействия на окружающую среду и экологическая безопасность будущего экотехнопарка подтверждены положительным решением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.