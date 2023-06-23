В РЭО займутся решением вопроса переполненных мусорных полигонов Липецка

Когда объект начнет работу, в регионе будет утилизироваться не менее половины от общего объема ТКО. Комплекс будет обслуживать как сам Липецк, так и три областных района — Липецкий, Задонский и Хлевенский. Объект разместят в 30 км от реки Дон и в 20 км от реки Воронеж. Первую очередь экотехнопарка введут в эксплуатацию уже в этом году. В РЭО готовы направить концессионеру (инвестору) средства от облигационного займа в размере до 95% от объема капитальных затрат на первый и второй этапы строительства. Таким образом, объем инвестиций РЭО составит 2,6 млрд рублей с учетом НДС.