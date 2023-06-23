В Омске школьник получил смертельный удар током при ремонте компьютера

Согласно сообщению регионального управления Следственного комитета, юноша уже ранее занимался самостоятельным ремонтом и заменой блоков в своем системнике. Мать погибшего услышала шум и обнаружила своего сына без сознания. Скорая медицинская помощь прибыла на место, но констатировала смерть школьника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».