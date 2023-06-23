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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Омске школьник получил смертельный удар током при ремонте компьютера

23 июня 2023, 15:09
В жилом доме на улице Батумской в Омске произошла трагедия. Школьник получил смертельный удар током во время ремонта своего компьютера.

Согласно сообщению регионального управления Следственного комитета, юноша уже ранее занимался самостоятельным ремонтом и заменой блоков в своем системнике. Мать погибшего услышала шум и обнаружила своего сына без сознания. Скорая медицинская помощь прибыла на место, но констатировала смерть школьника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правоохранительные органы заключили, что ребенок не отключил компьютер от источника питания. В настоящее время проводится расследование данного инцидента, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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