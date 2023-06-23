В Омске школьник получил смертельный удар током при ремонте компьютера

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Согласно сообщению регионального управления Следственного комитета, юноша уже ранее занимался самостоятельным ремонтом и заменой блоков в своем системнике. Мать погибшего услышала шум и обнаружила своего сына без сознания. Скорая медицинская помощь прибыла на место, но констатировала смерть школьника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Правоохранительные органы заключили, что ребенок не отключил компьютер от источника питания. В настоящее время проводится расследование данного инцидента, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.